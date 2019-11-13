Україна – Естонія: час експериментів

Шевченко втратив ключових гравців перед матчем з Естонією.

14 і 17 листопада збірна України проведе завершальні матчі у 2019 році, який виявився по-справжньому успішним для національної команди. Підопічні Андрія Шевченка потішили вболівальників виходом на Євро-2020 і перемогою над португальцями, чинними чемпіонами Європи.

Тепер футболісти збірної, коли на них не тисне результат, зможуть почати підготовку до турніру. Вона розпочнеться контрольним матчем з Естонією в цей четвер. Суперник за весь відбір Євро-2020 лише один раз зіграв внічию (і 6 разів програв), а також забив два м'ячі (пропустив 21). З огляду на різницю у класі не дивно, що аналітики Parimatch дають 79% на перемогу збірної України.

Щоправда, перед цим матчем у нашої командою виникло чимало проблем зі складом. Незадовго до збору через травми вибули Зінченко, Марлос, Коноплянка і Мораес. Згодом, стан Коноплянки пішов на покращення, тому він і Миколенко ще цілком можуть встигнути відновитися до матчу з естонцями. Також відсутній Малиновський. Його Шевченко відпустив додому, щоб Руслан міг побути поруч з дружиною. Якраз на цьому тижні пара чекає народження доньки.

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Таким чином, можна очікувати, що в найближчому матчі Андрій Шевченко залучить експериментальний склад. В такому випадку на полі з'являться ті, у кого раніше було менше ігрової практики в збірній (Пластун, Безус, Шахов, Швед, Коваленко) і навіть дебютант «синьо-жовтих» Іванісеня. Ці футболісти явно захочуть проявити себе і закріпитися в складі напередодні Євро-2020. Значить, гра в будь-якому випадку повинна вийти яскравою і це важливо, адже пройде вона в Запоріжжі, де збірна України раніше не грала.