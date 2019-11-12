Коноплянка і Миколенко займалися за індивідуальною програмою перед матчами збірної

Миколенко через пошкодження ризикував пропустити обидва матчі збірної України проти Естонії та Сербії.

Збірна України провела перше тренування перед товариським матчем проти команди Естонії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

За індивідуальною програмою працювали захисник Віталій Миколенко та півзахисник Євген Коноплянка. Завтра після дозволу лікарів гравці зможуть працювати в загальній групі команди.

Миколенко через пошкодження ризикував пропустити обидва матчі збірної України проти Естонії та Сербії. Відзначимо, що не зіграють в майбутніх поєдинках півзахисник Марлос і нападник Жуніор Мораес.

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Коноплянка провів 85 матчів за збірну України, відзначившись 21 голом і 12 результативними передачами. Миколенко зіграв в семи поєдинках за національну команду, віддавши одну гольову передачу.

Товариський матч Україна – Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада, в Запоріжжі на «Славутич-Арені». Після гри з естонцями «синьо-жовті» зіграють на виїзді проти Сербії (17 листопада) у відборі на Євро-2020. Відзначимо, що команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості.