Футболіст збірної України Миколенко може не зіграти з Естонією та Сербією

Футболіст збірної України Миколенко може не зіграти з Естонією та Сербією

Укрінформ
Захисник київського "Динамо" і футбольної збірної України Віталій Миколенко через пошкодження може не зіграти у найближчих матчах національної команди проти Естонії (14 листопада) та Сербії (17 листопада).

В ефірі телеканалу "Футбол 1" гравець повідомив, що відчуває дискомфорт у задній поверхні стегна. 

"Я відчуваю дискомфорт в задній поверхні стегна. Думаю, з доктором вирішимо, куди їхати і що робити: чи УЗД, чи МРТ", - сказав динамівець.

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Нагадаємо, через травму Миколенка замінили у недільному матч чемпіонату України проти "Шахтаря".

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