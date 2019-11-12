Футболіст збірної України Миколенко може не зіграти з Естонією та Сербією

Захисник київського "Динамо" і футбольної збірної України Віталій Миколенко через пошкодження може не зіграти у найближчих матчах національної команди проти Естонії (14 листопада) та Сербії (17 листопада).

В ефірі телеканалу "Футбол 1" гравець повідомив, що відчуває дискомфорт у задній поверхні стегна.

"Я відчуваю дискомфорт в задній поверхні стегна. Думаю, з доктором вирішимо, куди їхати і що робити: чи УЗД, чи МРТ", - сказав динамівець.

Нагадаємо, через травму Миколенка замінили у недільному матч чемпіонату України проти "Шахтаря".