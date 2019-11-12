Перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла до топ-20 матчів Ліги чемпіонів

Авторитетний британський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих матчів футбольної Ліги чемпіонів з моменту заснування турніру до сьогоднішнього дня.

На вершині списку топ-25 - перемога англійського "Ліверпуля" над італійським "Міланом" у фіналі турніру-2005 (3:3, пенальті - 3:2), повідомляє видання.

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20-те місце рейтингу посів поєдинок київського "Динамо" Валерія Лобановського в Іспанії проти "Барселони". Футболісти столиці України, у складі яких виблискував форвард Андрій Шевченко, 27 листопада 1997 року разгромили грізного суперника з рахунком 4:0.