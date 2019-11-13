Українець Калениченко зачохлив ракетку на турнірі АТР в Індії
Укрінформ
25-річний киянин Данило Калениченко не зміг у середу вийти до чвертьфіналу парної сітки турніру ATP Challenger Tour в індійському місті Пуне із призовим фондом 54 тис 160 дол.
Українець разом з австрійцем Давидом Піхлером на супертайбрейку поступився третьому сіяному дуету Сакет Мунені/Арджун Кадхе з Індії - 3:6, 6:3, 5:10, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 5 хвилин.
Індійські тенісисти в 1/4 фіналу зустрінуться з російською парою Богдан Бобров/Іван Нєдєлько.
Як повідомляв Укрінформ, в одиночній сітці турніру в Пуне Калениченко дійшов до 2-го раунду, де програв другому сіяному Джеймсу Дакворту з Австралії (№111 АТР) - 3:6, 6:7 (3:7).