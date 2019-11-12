Українець Зозуля - кращий футболіст іспанського "Альбасете" у жовтні

Український футбольний форвард Роман Зозуля визнаний кращим гравцем іспанської команди "Альбасете" за підсумками жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу, який виступає у другому за силою дивізіоні іспанського чемпіонату - Сегунді.

"Це визнання роботи всієї команди. Я ціную любов уболівальників. Разом з командою ми й надалі працюватимемо, аби вигравати для них матчі", - сказав Зозуля після вручення нагороди кращому футболісту.

Минулого місяця українець двічі приніс "Альбасете" перемоги - у матах проти "Фуенлабради" (1:0) та "Кадіса" (1:0, у компенсований час).

Після 15-ти турів "Альбасете" посідає у Сегунді 10-й рядок.