ФК "Маріуполь" запустив українську версію свого офіційного сайту

Футбольний клуб "Маріуполь" запустив українську версію офіційного сайту команди.

Як 12 листопада повідомляє прессцентр маріупольців, нині офіційний сайт працює у тестовому режимі.

"Друзі! Хочемо поділитися приємною новиною. Ми запускаємо українську версію офіційного сайту ФК "Маріуполь". Відсьогодні доступ до цього розділу відкритий для всіх. Щоб переключитися з російської версії на українську необхідно в правому верхньому куті стартової сторінки офіційного сайту натиснути на кнопку "українська". Нині україномовна версія працює в тестовому режимі, триває наповнення розділів і усунення виявлених помилок. Ми намагаємося зробити наш новий сайт логічним, лаконічним, цікавим і зрозумілим", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Футболіст збірної України Миколенко може не зіграти з Естонією та Сербією

Нагадаємо, у нинішньому чемпіонаті України після 14-ти турів "Маріуполь" набрав 17 очок і посідає 6-те місце у турнирній таблиці Премьєр-ліги.