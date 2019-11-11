Стаховський і Марченко зіграють на турнірі АТР у Гельсінкі

Перша та друга чоловічі "ракетки" України Сергій Стаховський і Ілля Марченко виступлять на турнірі Асоціації тенісистів-професіоналів у столиці Фінляндії.

Стаховський (№151 світового рейтингу) посіяний на турнірі під 11-м номером і вступить у боротьбу з другого кола, повідомляє Укрінформ.

Першим суперником Марченка (241) буде господар корту Патрік Ніклас-Сальмінен (520), який отримав wild card від організаторів.

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Призовий фонд тенісних змагань у Гельсінкі, які стартували сьогодні, - 46 тис 600 євро.

На фото: Сергій Стаховський.