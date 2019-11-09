Українська хокейна молодіжка програла у Броварах "Мінським Зубрам"

Молодіжна хокейна збірна України U20 посіла 9 листопада третє місце на Турнірі чотирьох націй у Броварах.

У своєму третьому матчі підопічні Олега Ігнатьєва поступилася на льодовій арені ТРЦ "Термінал" білоруській клубній команді "Мінські Зубри" - 2:3 (1:0, 1:3, 0:0), повідомляє Укрінформ.

У попередніх поєдинках українські хокеїсти в серії буллітів здолали однолітків з Литви (основний час та овертайм - 0:0) і програли полякам - 1:5.

Першими стали білоруси, які виграли всі три матчі в основний час (9 очок), другими - поляки (6). Українці мають 2 пункти, литовці - 1.

Читайте також: Збірна України перемогла Естонію на хокейному турнірі в Таллінні

Турнір чотирьох націй є для нашої збірної генеральною репетицією перед домашнім чемпіонатом світу U20 у Дивізіоні IB, який пройде в київському Палаці спорту з 12-го по 18 грудня.