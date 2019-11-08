Збірна України перемогла Естонію на хокейному турнірі в Таллінні
Укрінформ
Хокеїсти національної збірної України обіграли 8 листопада господарів турніру Turkish Airlines Baltic Challenge Cup команду Естонії - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Шайби на льодовій арені "Тондіраба" у Таллінні в нашій збірній, яку тренує Сергія Вітер, закинули Ілля Коренчук (11-та хвилина), Олексій Янішевський (35), Олександр Боєвих (51), повідомляє Укрінформ.
Як інформувало агентство, у першому поєдинку турніру українці в овертаймі поступилися Литві - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Учасники змагань Turkish Airlines Baltic Challenge Cup розділені на дві групи. Тріо А - Литва, Естонія, Україна), тріо В - Казахстан (молодіжний склад), Латвія, Румунія). 10 листопада переможці груп розіграють між собою перше місце. Відбудуться також поєдинок за "бронзу" та матч аутсайдерів.