Збірна України перемогла Естонію на хокейному турнірі в Таллінні

Хокеїсти національної збірної України обіграли 8 листопада господарів турніру Turkish Airlines Baltic Challenge Cup команду Естонії - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Шайби на льодовій арені "Тондіраба" у Таллінні в нашій збірній, яку тренує Сергія Вітер, закинули Ілля Коренчук (11-та хвилина), Олексій Янішевський (35), Олександр Боєвих (51), повідомляє Укрінформ.

Як інформувало агентство, у першому поєдинку турніру українці в овертаймі поступилися Литві - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

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Учасники змагань Turkish Airlines Baltic Challenge Cup розділені на дві групи. Тріо А - Литва, Естонія, Україна), тріо В - Казахстан (молодіжний склад), Латвія, Румунія). 10 листопада переможці груп розіграють між собою перше місце. Відбудуться також поєдинок за "бронзу" та матч аутсайдерів.