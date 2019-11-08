Молодіжна збірна України з хокею програла Польщі на Турнірі чотирьох націй

Молодіжна хокейна збірна України U20 зазнала 8 листопада поразки від команди Польщі у своєму другому матчі Турніру чотирьох націй, що триває у Броварах

Результат зустрічі на льодовій арені ТРЦ "Терминал" - 1:5 (0:2, 0:0, 1:3), повідомляє Укрінформ.

У стартовому матчі турніру українська збірна, яку тренує Олег Ігнатьєв, у серії булітів здолала однолітків з Литви (основний час та овертайм - 0:0). Лідирує з двома перемогами білоруська клубна команда "Мінські Зубри", яка обіграла поляків (3:2) та литовців (2:1).

Турнір чотирьох націй є для нашої збірної генеральною репетицією перед домашнім чемпіонатом світу U20 у Дивізіоні IB, який пройде в київському Палаці спорту з 12-го по 18 грудня.