Хокей: Україна програла Литві на старті турніру в Таллінні

Наші хокеїсти поступилися в овер-таймі.

Сьогодні, 7-го листопада, в Таллінні (Естонія) стартував міжнародний хокейний турнір Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. У стартовому матчі національна збірна України програла в овер-таймі Литві 1:2, повідомляє Укрінформ.

В основний час команди обмінялися шайбами в першому періоді. На гол Проценка наша збірна відповіла влучним кидком Сильницького. Доля матчу вирішилась у додатковій п’ятихвилинці, коли Кракаускас реалізував вихід віч-на-віч з нашим воротарем Петровим і приніс Литві перемогу 2:1.

Свій другий матч на турнірі в Таллінні збірна України зіграє завтра, 8 листопада. Суперник наших хокеїстів – збірна Естонії. Початок матчу – о 19:30.