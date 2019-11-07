Хокей: Україна програла Литві на старті турніру в Таллінні
Укрінформ
Наші хокеїсти поступилися в овер-таймі.
Сьогодні, 7-го листопада, в Таллінні (Естонія) стартував міжнародний хокейний турнір Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. У стартовому матчі національна збірна України програла в овер-таймі Литві 1:2, повідомляє Укрінформ.
В основний час команди обмінялися шайбами в першому періоді. На гол Проценка наша збірна відповіла влучним кидком Сильницького. Доля матчу вирішилась у додатковій п’ятихвилинці, коли Кракаускас реалізував вихід віч-на-віч з нашим воротарем Петровим і приніс Литві перемогу 2:1.
Свій другий матч на турнірі в Таллінні збірна України зіграє завтра, 8 листопада. Суперник наших хокеїстів – збірна Естонії. Початок матчу – о 19:30.