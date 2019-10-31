Хокей: Україна оголосила склад на турнір в Естонії

У списку два легіонера з Білорусі та Польщі.

Тренерський штаб збірної України з хокею на чолі з Сергієм Вітером оголосив склад команди, який зіграє на турнірі в Естонії, повідомляє XSport.

У заявку увійшло 23 хокеїста. Відзначимо, що росіян Олега Петрова і Юрія Сильницького тренерський штаб «синьо-жовтих» хоче перевірити на міжнародному рівні.

Склад збірної України:

Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Олег Петров («Дніпро»), Максим Дуве («Крижані Вовки»);

Захисники: Володимир Романенко, Юрій Сильницький, Андрій Григор'єв (всі – «Донбас»), Олександр Бойових, Олександр Александров (обидва – «Кременчук»), Денис Петрухно («Бобруйськ», Білорусь), Володимир Алексюк, Павло Таран (обидва – «Білий Барс»);

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Нападники: Віталій Лялька, Вадим Мазур, Максим Разумов (всі – «Донбас»), Іван Савченко, Тимур Гриценко, Олексій Ворона (всі – «Кременчук»), Владислав Луговий, Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (всі – «Дніпро»), Владислав Куцевич, Сергій Бабинець (обидва – «Білий Барс»), Микита Буценко («Заглембе», Польща).

Нагадаємо, що українській збірній в наступному році доведеться зіграти в олімпійській кваліфікації і на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.