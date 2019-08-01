Збірна України з хокею виступить на турнірі у Таллінні
Змагання пройдуть у Таллінні з 7-го по 10 листопада, повідомляє прес-служба Української хокейної ліги.
Суперниками нашої команди будуть хокеїсти Румунії, Республіки Корея, Латвії, Литви та Естонії. Всі матчі проходитимуть на льодовій арені "Тондіраба".
Для збірної України цей турнір стане одним з етапів підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні 1B, який прийме польське місто Катовіце 2020-го року. З 27-го квітня по 3 травня на Україну чекають матчі з Литвою, Польщею, Японією, Естонією та Хорватією. Переможець отримає право зіграти у дивізіоні 1А у 2021-у році, а найгірша команда вилетить до дивізіону 2А.
Нагадаємо, на початку червня нинішнього року у збірній України з'явився новий тренер - Андрія Срюбка замінив Сергій Вітер, який поєднуватиме роботу в ХК "Донбас" та національній команді.