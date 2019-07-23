Виповнилося 50 років найбільш результативному українському хокеїсту в НХЛ Христичу

23 липня 2019 року свій 50-річний ювілей святкує найбільш результативний український хокеїст у північноамериканській Національній хокейній лізі Дмитро Христич.

Після старту кар'єри в київському "Соколі" (178 ігор, 53+45 очок) Христич відправився за океан, де пограв за "Вашингтон", "Лос-Анжелес", "Бостон" і "Торонто", нагадує XSport.

У цілому в регулярних чемпіонатах НХЛ він провів 811 матчів, набрав 596 (259+337) очок. У плей-офф Кубка Сенлі зіграв 75 ​​поєдинків, в яких заробив 40 (15 + 25) очок.

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Дмитро виступав за збірну України у 2001, 2002 та 2003 роках на чемпіонатах світу та Олімпіаді. У 20-ти матчах закинув 3 шайби і зробив 6 результативних передач.

Після завершення ігрової кар'єри Хрітсіч пробує себе в якості тренера.