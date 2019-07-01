Груповий етап хокейної Ліги чемпіонів стартує в кінці серпня

У новому сезоні хокейної Ліги чемпіонів візьмуть участь 32 команди.

На першому етапі зіграють представники 13 країн, повідомляє прес-служба УХЛ.

Найбільше клубів буде зі Швеції та Швейцарії - по 5. Фінляндія і Чехія будуть представлені чотирма командами, Німеччина і Австрія - трьома, Білорусь, Норвегія, Словаччина, Данія, Франція і Польща — однією.

А ось від Великої Британії, незважаючи на низьке місце збірної в рейтингу IIHF, візьмуть участь відразу 2 команди. Таке стало можливим через те, що одне місце в Лізі чемпіонів отримує володар Континентального кубка. Минулого сезону переможцем турніру став хокейний клуб “Арлан” із Казахстану, але йому було відмовлено в участі в Лізі чемпіонів через географічне розташування.

Груповий етап хокейної Ліги чемпіонів сезону-2019/20 пройде 29 серпня - 16 жовтня, а завершиться в лютому 2020 року.

Минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів стала шведська “Фрелунда”. Для клубу з Гетеборга це була третя перемога за п'ять років участі в турнірі. Всього ж команди зі Швеції ставали кращими чотири рази. 2018 року перемогу в Лізі чемпіонів здобув ЮП з Фінляндії.