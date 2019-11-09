"Десна" не змогла обіграти "Дніпро-1" у чемпіонаті України з футболу

Один з лідерів футбольного чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги - чернігівська "Десна" втратила очки у стартовому матчі 14-го туру національної першості проти "Дніпра-1".

Зустріч у Чернігові завершилася у суботу з рахунком 1:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Дмитро Хльобас (48) - у чернігівців; Владислав Шаповал (45+2) - у гостей.

У паралельній грі "Маріуполь" на домашньій арені імені Володимира Бойка також зіграв унічию з львівськими "Карпатами" - 2:2.

Голи: В'ячеслав Чурко (15), Дмитро Мишньов (54) - Єгор Назарина (50 і 90+4, з пенальті).

Сьогодні також пройде поєдинок між "Львовом" та полтавською "Ворсклою" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 2").

У неділю, 10 листопада, програму туру завершать матчі луганської "Зорі" з ковалівським "Колосом" (14.00, "Уніан-ТВ"), донецького "Шахтаря" з київським "Динамо" (17.00, "Футбол 1"), донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (19.30, "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок (після 13-ти ігор) , "Десна" - 27 (14), "Динамо" - 27 (13), "Зоря" - 25 (13), "Олександрія" - 20 (13), "Маріуполь" - 17 (14), "Олімпік" - 14 (13), "Колос" - 14 (13), "Дніпро-1" - 12 (14), "Карпати" - 11 (14), "Ворскла" - 8 (13), "Львів" - 8 (13).