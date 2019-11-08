"Медіа Група Україна" запустить телеканал "Футбол 3"

Холдинг "Медіа Група Україна" у січні наступного року порадує вітчизняних прихільників спорту запуском свого третього футбольного телеканалу, який матиме назву "Футбол 3".

Про це розповів директор департаменту дистрибуції платних каналів та медіаплатформ "Медіа Група Україна" Олександр Ремезовский, повідомляє "Телекритика".

"Ми ухвалили рішення щодо запуску третього спортивного каналу. Цей телеканал матиме назву "Футбол 3". Він з’явиться у вас у січні. І ще одна хороша новина – ми будемо продавати цей телеканал в ОТТ. Щодо контентного наповнення ми повідомимо пізніше - програмна сітка нині у розробці", – зазначив Ремезовский.

Крім того він заявив, що з нового року група планує прибрати телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2" з аналогових пакетів провайдерів кабельного телебачення.

"З 2020 року телеканали "Футбол 1" та «Футбол 2" будуть доступні лише на цифрових майданчиках. Що робити тим, у кого тільки аналогова мережа? Ми нині над цим рішенням працюємо. У нас є думки, як це вирішити", – зазначив директор департаменту холдингу.