БК "Дніпро" програв "Лукойл Левські" у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" зазнав третьої поразки поспіль в основній сітці Кубка Європи ФІБА.

Після невдач у зустрічах зі своїми співвітчизниками з "Київ-Баскета" (88:95) та "Цмокі Мінськ" з Білорусі (101:108 в овертаймі) "Дніпро" у Болгарії програв "Лукойл Левські" з рахунком 78:85 (18:23, 22:22, 23:17, 15:23).

У наступному матчі Кубка Європи ФІБА "Дніпро" 13 листопада" прийматиме "Київ-Баскет".

Турнірне становище у кваотеті F: "Цмокі Мінськ" - 6 очок, "Київ-Баскет" - 5, "Лукойл Левські" - 4, "Дніпро" - 3.