“Київ-Баскет” програв поєдинок за лідерство в групі Кубка Європи ФІБА

Баскетболісти київського клубу “Київ-Баскет” поступилися білоруській команді “Цмокі-Мінськ” в матчі 3 туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Поєдинок “Київ-Баскет” – “Цмокі-Мінськ” відбувся 5 листопада в київському Палаці спорту і завершився з рахунком 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22). Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Значно досвідченіші на міжнародній арені гості одразу приголомшили господарів. Ривок зі старту 15:1 шокував трибуни Палацу спорту. За половину ігрового часу стартової 10-хвилинки кияни набрали лише 3 очки. За всіма ігровими показниками мінські баскетболісти перевершили киян за перші 20 хвилин. Після перерви хід поєдинку не змінився. Захист киян і надалі не справлявся з тиском гостей. Загальна різниця у 25 балів яскраво засвідчила перевагу гостей.

"Київ-Баскет" - "Цмокі-Мінськ" у київському Палаці спорту / Фото: ФБУ

У підсумку лідерство в групі захопив “Цмокі-Мінськ”.

У наступному поєдинку 13 листопада “Київ-Баскет” зіграє на виїзді проти “Дніпра”.