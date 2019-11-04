“Київ-Баскет” підсилив склад команди перед важливим матчем в Кубку Європи

Віце-чемпіон України баскетбольний клуб “Київ-Баскет” оголосив про підписання українського центрового Владислава Коренюка.

25-річний бігмен Владислав Коренюк розпочинав сезон у складі “Сан-Квентіна”, який представляє другий за силою дивізіон Франції. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

В нинішньому сезоні Коренюк набирав у середньому 13,5 очка (кидки з гри - 59%) і робив 5,2 підбирання за 28,2 хвилини на майданчику.

5 листопада “Київ-Баскет” проведе важливий матч за перше місце в групі Кубка Європи FIBA проти чемпіона Білорусі команди “Цмокі-Мінськ”. Поєдинок пройде в столичному Палаці спорту і розпочнеться о 19.00.

Раніше київський клуб підсилив передню лінію бігменом збірної України з баскетболу Сергієм Павловим, а також відмовився від підписання американського центрового Маліка Дайма.