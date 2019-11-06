Шаран: Вірю, що у Львові Олександрія може зіграти на рівних із Сент-Етьєном

Головний тренер футболістів "Олександрії" Володимир Шаран напередодні матчу 4-го туру Ліги Європи із французьким "Сент-Етьєном" поспілкувався з журналістами на традиційній передматчевій пресконференції.

Наставник українського клубу вірить, що його команді під силу зіграти на рівних із "Сент-Етьєном", якому український клуб не програв у Франції (1:1), повідомляє Укрінформ.

"Нам приємно грати у Львові. Тут ми здобули своє перше очко в Лізі Європи. Сподіваємося, що завтра вдасться показати на "Арені Львів" такий же пристойний футбол, як проти "Гента". Крім того, віримо, що команді під силу зіграти на рівних з такою сильною командою, як "Сент-Етьєн". Настрій у нас відмінний, практично всі футболісти здорові. Банада відновився після пошкодження, відносно нього приймемо рішення завтра... Наші молоді футболісти добре зіграли в Кубку України із "Зорею", проте поки не можу сказати, що вони готові виступати в основному складі у матчах Ліги Європи. Звичайно, за такого щільного графіку ігор відчувається втома, але у цілому хлопці нині перебувають у нормальних кондиціях", - сказав Шаран.

Як інформувало агентство, гра ЛЄ "Олександрія" - "Сент-Етьєн" пройде 7 листопада у Львові і стартує о 22.00.

Турнірне становище у квартеті I: "Гент" (Бельгія) - 5 очок, "Вольфсбург" (Німеччина) - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2.