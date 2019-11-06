Київське "Динамо" перемогло грецький ПАОК у Юнацькій лізі УЄФА

Футболісти київського "Динамо" (вік гравців - до 19-ти років) обіграли у столиці Україні ровесників із грецького клубу ПАОК з міста Салоніки (3:0) у першому матчі 2-го раунду Юнацької ліги УЄФА.

М'яч на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у середу забили Георгій Цітаїшвілі (10-та хвилина, з пенальті і 45+1, з пенальті) та Ярослав Надольський (76), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок у відповідь пройде у Салоніках 27 листопада.

Переможець цього протистояння здобуде право зіграти у стиковому матчі з однією з команд, яка посяде друге місце у груповому раунді Юнацької ліги УЄФА.