Жіноча збірна України потрапила до ТОП-10 рейтингу сили ФІБА

Напередодні старту відбіркової кампанії чемпіонату Європи 2021 року серед жінок Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оприлюднила перший рейтинг сили національних збірних.

Збірна України посіла 8 місце в рейтингу сили ФІБА. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Попри невиразний виступ на останньому чемпіонаті Європи в Ризі, ФІБА вважає українську команду стабільно сильною в кваліфікації. Експерти зазначають, що українські баскетболістки здатні спокійно перегравати команди Фінляндії (28 місце) та Португалії (25 місце).

Питання можуть виникнути лише проти Бельгії, яку ФІБА розмістила на 5 місці (усього 33).

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Нагадаємо, жіноча національна збірна України стартує в кваліфікації Євробаскета-2021 виїзним матчем 14 листопада проти Бельгії, а 17 листопада в Харкові грає проти Португалії.