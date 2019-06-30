Жіноча збірна України програла в Ризі британкам і залишає Євробаскет

Баскетболістки національної збірної України провели свій заключний поєдинок групового раунду на чемпіонаті Європи, що триває у Латвії та Сербії.

У неділю українська команда, яку очолює Горан Бошкович з Чорногорії, програла у Ризі збірній Великої Британії - 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24) і посіла останнє місце у квартеті А, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішою в нашій збірній була Аліна Ягупова (21 очко), у британок - Темі Фагбенл (22).

В іншому матчі групи А збірна Іспанії сьогодні зустрінеться з баскетболістками Латвії.

Нагадаємо, у стартових іграх першості українки поступилися іспанкам - 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19) та команді Латвії - 74:82 (14:15, 20:26, 14:17, 26:24),

Згідно регламенту турніру, переможці квартетів напряму виходять до чвертьфіналу Євробаскету-2019, а збірні, які посядуть другі та треті місця, - до 1/8 фіналу.

Завершиться жіночий чемпіонат Європи 7 липня.