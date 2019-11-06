Українська баскетболістка Ягупова потрапила до збірної тижня Євроліги

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова потрапила до збірної тижня жіночої Євроліги.

У 3 турі Євроліги Аліна Ягупова допомогла своєму турецькому клубу “Фенербахче” перемогти вдома польську “Гдиню”. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Поєдинок “Фенербахче” - “Гдиня” завершився з рахунком 68:48, а українська баскетболістка відіграла в ньому 37 хв 10 сек.

За час, проведений на майданчику, Ягупова набрала 24 очки, зробила 10 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення і 1 блок-шот.

Таким чином, “Фенербахче” має дві перемоги в трьох матчах у жіночій баскетбольній Євролізі.

6 листопада команда Ягупової на виїзді зіграє проти курського “Динамо”.

Нагадаємо, Аліна Ягупова увійшла до розширеного складу баскетболісток збірної України, які готуватимуться до відбіркових матчів чемпіонату Європи 2021 року проти “Бельгії” (14 листопада, на виїзді) та Португалії (17 листопада, Харків).