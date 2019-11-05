Футболісти “Динамо” у Києві провели зустріч із уболівальниками

Футболісти київського футбольного клубу “Динамо” зустрілися з уболівальниками перед матчем Ліги Європи проти “Копенгагена”.

У зустрічі з уболівальниками, яка відбулася ввечері 4 листопада у київському ТРЦ River Mall, взяли участь Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Віталій Миколенко і Георгій Бущан. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

На зустріч, яка тривала більше 1 години, зібралася величезна кількість бажаючих поспілкуватися з динамівцями в неформальній обстановці, серед яких були навіть гості з Черкас і рідної для Буяльського Калинівки.

Після блоку питань відбулися автограф- і фото-сесія.

Уболівальники заряджали динамівців скандуванням і налаштовували на майбутній виїзний матч проти “Копенгагена”, який відбудеться 7 листопада. Сергій Сидорчук пообіцяв, що “Динамо” зробить все можливе, щоб у найближчий четвер здобути в столиці Данії перемогу.