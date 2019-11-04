Визначилися арбітри матчів "Динамо" і "Олександрії" в Лізі Європи УЄФА

Поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги Європи між футболістами данського "Копенгагена" і київського "Динамо" обслуговуватиме бригада суддів з Угорщини.

В якості головного арбітра зустрічі працюватиме 40-річний Томаш Богнар. Асистенти рефері - Болаш Бузаш і Петер Коборі, четвертий рефері - Петер Соймоші, повідомляє Укрінформ.

Зустріч "Копенгаген" - "Динамо" відбудеться в столиці Данії 7 листопада і розпочнеться о 19.55.

У паралельному протистоянні квартету В швейцарський "Лугано" в Санкт-Галлені приймматиме шведський "Мальме".

Турнірне становище: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.

Матч між "Олександрією" та французьким "Сент-Етьєном" судитимуть португальські рефері. Головний арбітр - Жоау Піньєйру, лайнсмени - Бруну Родрігеш і Алвару Мешкіта, четвертий суддя - Жорж Соуза.

Зустріч "Олександрія" - "Сент-Етьєн" почнеться в найближчий четвер на "Арені Львів" о 22.00.

В іншому поєдинку групи I німецький "Вольфсбург" на "Фольксваген Арені" зійдеться з бельгійським "Гентом".

Турнірне становище: "Гент" - 5 очок, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2.

На фото: Томаш Богнар.