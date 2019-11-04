Марченко обіграв Звєрєва у фіналі відбору турніру АТР у столиці Словаччини

Український тенісист Ілля Марченко зіграє в основній сітці турніуа АТР Peugeot Slovak Open у Братиславі (Словаччина) із призовим фондом 114 тис 800 євро.

У фіналі кваліфікації Ілля переміг Мішу Звєрєва з Німеччини - 3:6, 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала півтори години.

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В основній сітці цього турніру також зіграє киянин Сергій Стаховський, який сьогодні у першому раунді зустрінеться з угорцем Аттілою Балажем.