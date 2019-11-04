Лідер чемпіонату України “Шахтар” забив 13 м’ячів у жовтні

У жовтні лідери чемпіонату України - футболісти донецького клубу “Шахтар” зіграли 6 офіційних матчів, в яких забили суперникам 13 м'ячів.

Найрезультативнішим для підопічних Луїша Каштру став поєдинок чемпіонату України з “Колосом” - 6:0, повідомляє клубна пресслужба “гірників”.

По 2 м'ячі “Шахтар” забив в іграх Ліги чемпіонів УЄФА - “Аталанті” (2:1) і загребському “Динамо” (2:2).

У жовтні кращий бомбардир “оранжево-чорних” Жуніор Мораес відзначився 4 голами, 3 м'ячі забив Тайсон, по 2 - Євген Коноплянка і Додо, по 1 - Манор Соломон і Тарас Степаненко.

Відео всіх голів “Шахтаря” у жовтні:

Як повідомлялося, 2 листопада лідери чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги - футболісти донецького "Шахтаря" у 13-му турі першості обіграли "Карпати" з рахунком 3:0. М'ячі на львівському стадіоні "Україна" забили Андрій Борячук (23-тя хвилина), Віктор Коваленко (58) і Тете (65).

Наступний матч у Прем'єр-лізі донеччани зіграють в Харкові 10 листопада проти київського "Динамо". А перед цим, 6 листопада, проведуть на виїзді поєдинок із загребським "Динамо" в рамках 4 туру Ліги чемпіонів.

Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Динамо" - 27, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Олімпік" - 14, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.