Мораес — кращий бомбардир першого кола футбольного чемпіонату України

11 туром у неділю, 20 жовтня, завершилося перше коло футбольного чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (Favbet Ліга) сезону-2019/20.

Кращим бомбардиром першого кола Favbet Ліги став нападник донецького футбольного клубу “Шахтар” Жуніор Мораес. На його рахунку 11 забитих м’ячів в 11-ти матчах.

По 6 забитих м’ячів мають півзахисники “Шахтаря” Тайсон (9 ігор) і Марлос (11), нападник чернігівської “Десни” Олександр Філіппов (10) і півзахисник луганської “Зорі” Богдан Ледньов (10).

Як повідомлялося, перше коло футбольної Прем'єр-ліги завершилося перемогою "Олімпіка" над "Ворсклою". 20 жовтня у матчі 11 туру футболісти донецького "Олімпіка" завдали поразки (2:0) полтавській "Ворсклі".

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки, "Динамо" - 23, "Десна" - 20, "Олександрія" - 19, "Зоря" - 19, "Колос" - 14, "Маріуполь" - 13, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 9, "Олімпік" - 8, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.

Фото: shakhtar.com