У матчі за титул WTA Finals-2019 Світоліна зіграє з першою "ракеткою" світу
Це стало відомо після того, як Барті обіграла у суботу чешку Кароліну Плішкову (2) у другому півфінальному поєдинку - 4:6, 6:2, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Гра тривала 1 годину 55 хвилин.
Раніше Світоліна пройшла у півфіналі швейцарку Белінду Бенчич (7). У третьому сеті суперниця через травму відмовилася від продовження боротьби. Рахунок на табло був 5:7, 6:3, 4:1 на користь українки.
Фінальний матч WTA Finals-2019 пройде у неділю, 3 листопада.
Як інформувало агентство, минулого сезону тріумфаторкою Підсумкового турніру WTA, що проходив у Сінгапурі, була Світоліна. Українка тоді виграла усі п'ять матчів - у чешки Петри Квітової, Плішкової і датчанки Каролін Возняцькі (у групі), у Кікі Бертенс з Нідерландів (у півфіналі) та американки Слоун Стівенс (у фіналі).
На фото: Ешлі Барті.