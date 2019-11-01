Стали відомі всі учасниці півфіналів Підсумкового турніру WTA

На Підсумковому турнірі WTA в китайському місті Шеньчжень із призовим фондом 14 млн дол у п'ятницю визначилися всі тенісистки, які змогли вийти до півфінальної стадії.

Картина прояснилася після того, як у Пурпурній групі чешка Кароліна Плішкова (№2 світового рейтингу) перемогла румунку Симону Халеп (5) - 6:0, 2:6, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Отже, 2 листопада у півфіналах WTA Finals-2019 зіграють Ешлі Барті (Австралія, 1) - Плішкова, Еліна Світоліна (Україна, 8) - Белінда Бенчич (Швейцарія, 7).

Як інформувало агентство, перша "ракетка України Світоліна виграла усі три свої матчі в Пурпурному квартеті: у Плішкової - 7:6 (14:12), У Халеп - 7:5, 6:3, у американки Софії Кенін (12) - 7:5, 7:6 (12:10).