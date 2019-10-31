Пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок
Укрінформ
У Федерації баскетболу України 31 жовтня пройшла процедура жеребкування 1/8 фіналу Кубку країни серед жіночих команд.
На цій стадії та у чвертьфіналі клуби гратимуть по два матчі - вдома й на виїзді. Потім найсильніші зійдуться у Фіналі чотирьох, повідомляє пресслужба ФБУ.
Визначилися такі пари команд:
"Переяслав" – "Динамо-НПУ" (Київ)
МОБІ (Бровари) – "Чайка-ДЮСШ" (Бердянськ)
"Київ-Баскет" – "Франківськ-ПНУ" (Івано-Франківськ)
ХАІ (Харків) – "ІнтерХім"-СДЮСШОР (Одеса)
КІВС-СБК (Львів) – НУБіП України (Київ)
СДЮСШОР №5 (Дніпро) – "КСЛІ-Динамо-НПУ" (Київ)
"КСЛІ-Київ-Баскет" – "Полтава"
"Збірна Києва-ТНУ" – "Рівне-ОШВСМ".
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 20 листопада, а поєдинки у відповідь - 4 грудня.