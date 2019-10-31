Пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок

У Федерації баскетболу України 31 жовтня пройшла процедура жеребкування 1/8 фіналу Кубку країни серед жіночих команд.

На цій стадії та у чвертьфіналі клуби гратимуть по два матчі - вдома й на виїзді. Потім найсильніші зійдуться у Фіналі чотирьох, повідомляє пресслужба ФБУ.

Визначилися такі пари команд:

"Переяслав" – "Динамо-НПУ" (Київ)

МОБІ (Бровари) – "Чайка-ДЮСШ" (Бердянськ)

"Київ-Баскет" – "Франківськ-ПНУ" (Івано-Франківськ)

ХАІ (Харків) – "ІнтерХім"-СДЮСШОР (Одеса)

КІВС-СБК (Львів) – НУБіП України (Київ)

СДЮСШОР №5 (Дніпро) – "КСЛІ-Динамо-НПУ" (Київ)

"КСЛІ-Київ-Баскет" – "Полтава"

"Збірна Києва-ТНУ" – "Рівне-ОШВСМ".

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Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 20 листопада, а поєдинки у відповідь - 4 грудня.