Українка стала найрезультативнішою у матчі баскетбольної Євроліги

Капітан національної жіночої збірної України Аліна Ягупова стала найбільш результативною баскетболісткою поєдинку Євроліги "Фенербахче" - "Гдиня".

Українка зробила вагомий внесок у перемогу турецького клубу над польським – 68:48, повідомляє пресслужба ФБУ.

"За 37 хвилин і 10 секунд Аліна набрала 24 очки, реалізувавши 5 з 8-ми триочкових кидків, мала 10 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, що 17 листопада жіноча збірна України проведе у Харкові матч кваліфікації чемпіонату Європи проти Португалії.