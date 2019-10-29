Футбольна Прем’єр-ліга України в наступному сезоні може пройти у два кола

Футбольна Прем’єр-ліга України (Favbet Ліга) у сезоні-2020/21 швидше за все пройде у два кола.

До варіанту із класичним форматом чемпіонату з 26 турів у 2 кола схиляється більшість клубів Favbet Ліги. Про це стало відомо Sport Arena.

Клуби Favbet Ліги вибирали один з трьох варіантів формату чемпіонату:

- класичний чемпіонат в два кола (26 турів);

- чемпіонат в два етапи: гра в два кола і поділ на дві сімки (32 туру);

- чемпіонат в два етапи: гра в два кола і поділ на три групи (4, 4 і 6 команди; 6 команд - в одне коло, 4 команди грали б у два кола) (31/32 туру).

Остаточне затвердження формату футбольної Прем’єр-ліги України (Favbet Ліга) у сезоні-2020/21 буде проведено пізніше.

Нагадаємо, раніше було прийнято рішення, що Прем'єр-ліга в сезоні-2020/21 розширюється з 12 до 14 клубів. Таким чином, при форматі чемпіонату в два кола кожна команда УПЛ зіграє по 26 матчів.

У сезоні-2021/22 учасниками УПЛ стануть 16 футбольних клубів.