Кількість футбольних клубів УПЛ зросте до 16 в сезоні-2021/22

У сезоні-2021/22 учасниками УПЛ стануть 16 футбольних клубів.

Відповідне рішення було затверджено Виконавчим комітетом Української асоціації футболу на засіданні, яке відбулося 10 липня в Будинку футболу в Києві. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За підсумками проведеної роботи комітет затвердив наступний формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ:

сезон-2019/20 — 12 клубів;

сезон-2020/21 — 14 клубів;

сезон-2021/22 — 16 клубів.

Зазначається, що Українська Прем’єр-ліга, Професіональна футбольна ліга та Асоціація аматорського футболу України мають врахувати дане рішення при підготовці регламенту змагань на наступні сезони.