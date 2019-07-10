Кількість футбольних клубів УПЛ зросте до 16 в сезоні-2021/22
Укрінформ
У сезоні-2021/22 учасниками УПЛ стануть 16 футбольних клубів.
Відповідне рішення було затверджено Виконавчим комітетом Української асоціації футболу на засіданні, яке відбулося 10 липня в Будинку футболу в Києві. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
За підсумками проведеної роботи комітет затвердив наступний формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ:
сезон-2019/20 — 12 клубів;
сезон-2020/21 — 14 клубів;
сезон-2021/22 — 16 клубів.
Зазначається, що Українська Прем’єр-ліга, Професіональна футбольна ліга та Асоціація аматорського футболу України мають врахувати дане рішення при підготовці регламенту змагань на наступні сезони.