УПЛ представила новий логотип футбольного чемпіонату України

Чемпіонат України з футболу серед команд Прем’єр-ліги змінив логотип і назву.

Тепер турнір називатиметься Favbet ліга як мінімум 2 роки, повідомляє Football.ua.

“Українська Прем'єр-ліга оголосила про підписання контракту на два роки з міжнародною букмекерською компанією Favbet. Тепер вищий дивізіон чемпіонату України називатиметься Favbet ліга. Також турнір змінив емблему, яка тепер буде в червоно-чорних кольорах”, - йдеться в повідомленні.

“Логотип об'єднує основні графічні елементи партнерів. З'єднання зірок і корони символізує шлях футбольних команд до перемог і чемпіонських титулів", - зазначили в прес-релізі УПЛ.

Сума угоди з Favbet не розголошується, проте повідомляється, що ці кошти підуть клубам, а також на розвиток турніру.

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Презентація нової емблеми футбольного чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги відбулася 7 серпня на стадіоні київського НСК “Олімпійський” під час офіційної пресконференції з нагоди підписання контракту про співробітництво між УПЛ і міжнародною букмекерською компанією FavBet.

Фото: Р. Бебех