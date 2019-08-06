УПЛ представить нову емблему футбольного чемпіонату України

Українська Прем’єр-ліга представить нову емблему футбольного чемпіонату країни.

Презентація нової емблеми футбольного чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги відбудеться 7 серпня під час офіційної пресконференції з нагоди підписання контракту про співробітництво між УПЛ і міжнародною букмекерською компанією FavBet. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Контракт розрахований на 2 найближчі футболні сезоні.

Пресконференція відбудеться на стадіоні київського НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 13.00.

Під час заходу за участю віце-президента УПЛ Маркіяна Ключковського та директора з комунікацій FavBet Катерини Машевської будуть також озвучено плани партнерів у рамках співробітництва.