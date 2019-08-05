Наставник “Десни” визнаний кращим тренером 2 туру УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визначило найкращого наставника серед усіх, чиї команди взяли участь у 2 турі чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Ним став головний тренер чернігівського футбольного клубу “Десна” Олександр Рябоконь. Про це повідомляє пресслужба організації.

“Десна” та “Ворскла” програли свої стартові домашні матчі з різницею в один м’яч, тож не мали права відступати в другому турі. Особливо відповідальною була місія чернігівської команди, тому що волею календаря вона другий матч поспіль грала на своєму полі. Тож наш сьогоднішній лауреат – головний тренер чернігівської “Десни” Олександр Рябоконь. Його підопічні вперше за час суперництва в УПЛ завдали поразки “Ворсклі” – 2:0”, - йдеться в повідомленні.

Олександр Рябоконь переміг у номінації “Тренер туру” з середнім балом 4,6:

номінальний результат команди – 5,

труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 4,

майстерність в роботі з кадрами – 5,

тренерська майстерність – 5,

накопичувальний критерій – 4.

Як повідомлялося, 3 серпня чернігівська "Десна" обіграла вдома полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:0. Ворота вразили Владислав Калитвинцев (19) та Олександр Філіппов (79).