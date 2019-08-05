Динамівець Віталій Буяльський — кращий гравець 2 туру УПЛ

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Віталій Буяльський визнаний кращим гравцем 2 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 2-го туру чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський, який у матчі зі “Львовом” зробив дубль. Він випередив одноклубника Сергія Сидорчука, маріупольця Владислава Вакулу та “гірника” Марлоса", - йдеться в повідомленні.

До складу експертної ради УПЛ увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Сергій Нагорняк.

Як повідомлялося, 3 серпня футболісти київського "Динамо" здобули другу перемогу у чемпіонаті України серед клубів УПЛ сезону-2019/20. Поєдинок зі "Львовом" 2 туру на "Арені Львів" завершився на користь столичної команди з рахунком 3:0. М'ячі забили Віталій Буяльський (45+1 хвилина та 45+5, з пенальті) та Карлос Де Пена (52).

Відео післяматчевого коментаря Буяльського:

Фото: ФК “Динамо”