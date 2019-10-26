Регбі: Україна з перемоги стартувала в дивізіоні Trophy

У Харкові наші регбісти обіграли Литву 27:10.

У матчі чемпіонату Європи з регбі у дивізіоні Trophy збірна України здолала збірну Литви з рахунком 27:10, повідомляє Укрінформ.

Підопічні Валерія Кочанова з перемоги розпочали чемпіонат Європи з регбі-15 серед чоловічих команд в дивізіоні Trophy. У першій грі проти Литви, що пройшла сьогодні в Харкові, українці перемогли з рахунком 27:10.

Наступний матч збірна України зіграє 9 листопада на виїзді проти Нідерландів. Також у дивізіоні Trophy виступають регбісти з Німеччини, Польщі і Швейцарії.