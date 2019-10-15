Харківський "Олімп" став 15-разовим чемпіоном України з регбі-15

Харківський регбійний клуб «Олімп» достроково став чемпіоном з регбі-15.

Про це повідомили у прес-службі клубу, президентом якого є український бізнесмен Олександр Ярославський.

Як наголошується в повідомленні, на минулих вихідних харків'яни провели відразу два домашні поєдинки, але нав'язати гру підопічним Валерія Кочанова і Вадима Колишкіна суперники не змогли. У підсумку, за сумою двох матчів гравці «Олімпу» набрали 207 ігрових очок, пропустивши при цьому 0.

«Безумовно, проведені на цих вихідних ігри ми розглядали як підготовку до майбутнього матчу збірної України, який пройде в Харкові 26 жовтня. Але суперник або не міг, або просто не захотів нав'язувати нам боротьбу. У підсумку маємо такі величезні рахунки », - наголосив головний тренер РК "Олімпу" »Валерій Кочанов.

Харківський регбійний клуб «Олімп» достроково став чемпіоном з регбі-15 / Фото: Пресслужба

У матчі 12 жовтня Харківський "Олімп" виграв у "Політехніка" з рахунком 89:0.

У матчі 13 жовтня "Олімп" - "Сокіл" рахунок склав 118:0.

У 2019 році харківський "Олімп" зібрав всі нагороди українського регбі: клуб став десятикратним чемпіоном з регбі-7, п'ятнадцятикратним чемпіоном з регбі-15, а також в сьомий раз - володарем Кубка України з регбі-7.

Як наголошується у повідомленні, за підтримки незмінного президента Ярославського, харківський «Олімп» став найтитулованішим українським регбійний клубом. Спортсмени харківського клубу - кадрова основа національної збірної України з регбі, яку очолює тренер РК "Олімп" Кочанов.