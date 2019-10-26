"Маріуполь" переміг "Колос" на старті 12 туру футбольного чемпіонату УПЛ

Футболісти "Маріуполя" обіграли у суботу ковалівський "Колос" (2:0) у стартовому матчі 12-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на маріупольському стадіоні імені Володимира Бойка забили Ігор Крюханцев (39-та хвилина) та Дмитро Топалов (86), повідомляє Укрінформ.

У складі "Колоса" на 90-й хвилині вилучений з поля Максим Максименко.

Перший ігровий день продовжать зустрічі луганської "Зорі" і полтавської "Ворскли" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал Уніан-ТБ) та донецького "Олімпіка" і "Дніпра-1" (17.00, "Футбол 2").

Завершиться 12-й тур у неділю, 27 жовтня, поєдинками "Львова" з чернігівською "Десною" (14.00, "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з "Олександрією" (17.00, "Футбол 1"), київського "Динамо" з львівськими "Карпатами" (17.00, "2+2").

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Динамо" - 23 (11), "Десна" - 20 (11), "Олександрія" - 19 (11), "Зоря" - 19 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Колос" - 14 (12), "Дніпро-1" - 11 (11), "Карпати" - 9 (11), "Олімпік" - 8 (11), "Ворскла" - 8 (11), "Львів" - 8 (11).