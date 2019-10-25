Український футболіст Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2023 року

Форвард національної футбольної збірної України Роман Яремчук продовжить виступати за "Гент" до 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Форвард приїхав грати до Бельгії у серпні 2017 року і провів за клуб 95 матчів у всіх змаганнях.

"Особливо сильно грає українець нинішнього сезону. У 16-ти матчах він забив 12 м'ячів і зробив 3 гольові передачі у всіх турнірах. Минулого сезону "номер 9 збірної України" показав приблизно такий результат після 45-ти ігор. Величезний прогрес. "Гент" вітає підписання нового контракту з Яремчуком", - зазначає сайт.