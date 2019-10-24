Дубль Яремчука врятував «Гент» від поразки в матчі Ліги Європи

Український нападник приніс своїй команді нічию в матчі з «Вольфсбургом».

Український нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук оформив дубль в матчі групового раунду Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурга» (2:2), повідомляє Укрінформ.

На 41-й хвилині Яремчук відіграв один м'яч своєї команди, зробивши рахунок 1:2. А на 4-й компенсованій хвилині до другого тайму Яремчук забив другий м’яч і приніс «Генту» нічию.

Яремчук забив в кожному з трьох останніх матчів за збірну України і «Гент». Всього в цьому сезоні в активі Яремчука 12 голів в 16 матчах за «Гент».

Після трьох турів групового раунду ЛЄ «Гент» набрав 5 очок і посідає друге місце. 5 очок набрав і лідер групи «Вольфсбург».