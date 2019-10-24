"Олександрія" зіграла внічию із "Сент-Етьєном" у третьому турі Ліги Європи УЄФА

Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" відібрали очки у "Сент-Етьєна" у груповому етапі Ліги Європи УЄФА-2019/20.

У третьому турі "Олександрія" у Франції зіграла внічию із "Сент-Етьєном" - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Результат на арені Жоффруа Гішар" зробив бразильський захисник господарів Сілва Габріел, який на 8-й хвилині забив у ворота Юрія Паньківа, а на 14-й хвилині записав у свій пасив автогол, відправивши м'яч у власні ворота після прострілу Максима Третякова з лівого флангу.

В іншому поєдинку групи I бельгійський "Гент" завдяки дублю українського форварда Романа Яремчука уник поразки від німецького "Вольфсбурга" - 2:2.

Турнірне становище: "Вольфсбург" - 5 очок, "Гент" - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2.

У четвертому турі основної сітки Ліги Європи УЄФА 7 листопада "Олександрія" прийматиме "Сент-Етьєн, а "Вольфсбург" - "Гент".