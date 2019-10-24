Де дивитися матчі "Олександрії" та "Динамо" у Лізі Європи УЄФА

Футболісти "Олександрії" та київського "Динамо" проведуть у четвер, 24 жовтня, поєдинки третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Обидві гри - "Сент-Етьєн" (Франція) - "Олександрія" на арені Жоффруа Гішар о 19.55 та домашній поєдинок київського "Динамо" проти данського "Копенгагена" на столичному НСН "Олімпійський" о 22.00 - покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

"Олександрія" у першому турі групи І поступилася у Німеччині "Вольфсбургу" (1:3), а у другому - на своєму полі обмінялася голами з бельгійським "Гентом" (1:1).

"Сент-Етьєн" у свою чергу програв в Бельгії "Генту" (2:3) та поділив очки вдома з "Вольфсбургом" (1:1).

Олександрія" ще жодного разу не перемагала на виїзді в Європі (2 нічиї, 2 поразки), забивши в чотирьох матчах три м'ячі і пропустивши сім.

"Динамо" стартувало у квартеті В домашньою перемогою над шведським "Мальме" (1:0) та розійшлося миром у Швейцарії з "Лугано" (0:0). В активі "Копенгагена" перемога над "Лугано" (1:0) та нічия з "Мальме" (1:1).

"Динамо" і "Копенгаген", які поки ділять перший рядок у групі, вперше зустрічаються в єврокубках.

Зазначимо, що "Динамо" належить рекорд за кількістю нічиїх в основній сітці Ліги Європи (20).