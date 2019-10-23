Михайличенко: Перебігати "Копенгаген" буде замало, його треба переграти

У четвер, 24 жовтня, футболісти "Динамо" приймають у Києві данський "Копенгаген" у поєдинку 3-го туру Ліги Європи УЄФА.

На сьогоднішній регламентній передматчевій пресконференції головний тренер динамівців Олексій Михайличенко, зокрема, зазначив, що клуб зі столиці Данії сповідує колективний футбол, тому для досягнення успіху "перебігати" його буде замало, повідомляє Укрінформ.

"Футболісти "Копенгагена" добре підготовлені фізично, дуже дисципліновані. Не можу сказати, що в складі нашого суперника є зірки, але це рівна команда, яка віддає перевагу колективному футболу, а не індивідуальному. Щоб взяти гору над" Копенгагеном ", треба не лише перебігати цю команду, а й переграти... Важливість кожного поєдинку для нас нині просто колосальна! Усі матчі в нас найважливіші і визначальні. У кожному турнірі - в Лізі Європи, чемпіонаті України, Кубку України. Потрібно йти поступово, від матчу до матчу, і досягати результату, який потрібен клубу. Чекаємо підтримки трибун. Для нас це дуже важливо", - сказав наставник "Динамо".

Участь у пресконференції також взяв динамівський хавбек Віктор Циганков, який, у свою чергу, зазначив, що киянам буде цікаво зустрінеться на полі з командою, яка грає в атакуючий футбол.

"Копенгаген "- швидка, агресивна команда яка грає в красивий атакувальний футбол. Цікаво змагатися з клубами, які не сидять позаду, а намагаються, аби їхні дії сподобалися уболівальникам", - заявив Циганков.

Зустріч "Динамо" з "Копенгагеном" відбудеться у четвер на головній спортивній арені України - столичному НСК "Олімпійський". Початок о 22.00.

Турнірне становище у групі В Ліги Європи: "Копенгаген" - 4 очки, "Динамо" - 4, "Мальме" (Швеція) - 1, "Лугано" (Швейцарія) - 1.