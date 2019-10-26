Гол Зозулі приніс «Альбасете» другу перемогу поспіль

Клуб українського нападника обіграв лідера Сегунди - «Кадис» 1:0.

Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля забив переможний м’яч у домашньому матчі 13-го туру чемпіонату Сегунди (другий іспанський дивізіон) проти «Кадису». Клуб українського нападника переміг 1:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у стартовому складі і забив м’яч на 3-й компенсованій хвилині. 29-річний Зозуля приніс «Альбасете» сьому перемогу в сезоні.

В нинішньому сезоні Сегунди Роман Зозуля зіграв 12 матчів за «Альбасете». В його активі 3 голи і 1 результативна передача.

Після 13-и турів «Альбасете» набрав 22 очки і піднявся на 2-е місце у другому іспанському дивізіоні. Лідер – «Кадис», який набрав 31 очко.